Про це повідомила його дружина – російська пропагандистка, головна редакторка пропагандистського телеканалу Russia Today (RT) Маргарита Симоньян.
Вона також підкреслила, що не може активно ділитися інформацією в соцмережах через важкий емоційний стан.
“Я не вмію записувати кружечки в реанімації і робити селфі своїх ридань, тому прошу пробачити, що не пишу в соцмережі”, – написала Симоньян.
Кеосаян відомий своїми українофобними, сексистськими та шовіністськими висловлюваннями, а також підтримкою російської агресії проти України. Він внесений до бази “Миротворець” та санкційних списків ЄС, Великої Британії і Канади. У 2022 році йому заборонили в’їзд до Казахстану через антиукраїнські висловлювання.
Маргарита Симоньян у 2022 році отримала підозру за посягання на територіальну цілісність України, а у 2024 році – за поширення кремлівської пропаганди. Разом із чоловіком вони з 2014 року підтримують військову агресію Росії та виправдовують воєнні злочини проти України.
Симоньян зазначила, що мати Кеосаяна, яка вже втратила одного сина, зараз переживає чергову втрату з останньою надією на порятунок молодшого сина.
“Тиграна мама, як і моя, живуть з нами. Описувати стан жінки, яка два роки тому втратила старшого сина, а тепер з останніх сил чекає, що Господь змилостивиться над молодшим, неможливо”, – додала Симоньян.