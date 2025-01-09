Російський пропагандист Тигран Кеосаян, який відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями, пережив клінічну смерть і впав у кому.

Про це повідомила його дружина – російська пропагандистка, головна редакторка пропагандистського телеканалу Russia Today (RT) Маргарита Симоньян.

Вона також підкреслила, що не може активно ділитися інформацією в соцмережах через важкий емоційний стан.

“Я не вмію записувати кружечки в реанімації і робити селфі своїх ридань, тому прошу пробачити, що не пишу в соцмережі”, – написала Симоньян.

Кеосаян відомий своїми українофобними, сексистськими та шовіністськими висловлюваннями, а також підтримкою російської агресії проти України. Він внесений до бази “Миротворець” та санкційних списків ЄС, Великої Британії і Канади. У 2022 році йому заборонили в’їзд до Казахстану через антиукраїнські висловлювання.

Маргарита Симоньян у 2022 році отримала підозру за посягання на територіальну цілісність України, а у 2024 році – за поширення кремлівської пропаганди. Разом із чоловіком вони з 2014 року підтримують військову агресію Росії та виправдовують воєнні злочини проти України.

Симоньян зазначила, що мати Кеосаяна, яка вже втратила одного сина, зараз переживає чергову втрату з останньою надією на порятунок молодшого сина.