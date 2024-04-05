Про це повідомляє Патронарна служба Азову.

Сьогодні відбулася третя зустріч представників Міністерства у справах ветеранів, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, ДУ “Національне військове меморіальне кладовище”, військовослужбовців, родин полеглих військових та Патронатної служби “Азов” з представниками Гатнянської ОТГ.

Однак, жителі села Мархалівки виступають проти будівництва Національного військового меморіального кладовища.

Вони стверджують, що протестують проти вирубки лісу, бояться зникнення та забруднення води у місцевості, а також не хочуть мати меморіальний комплекс поруч.

“Ми не звинувачуємо учасників мітингу, але вбачаємо чіткі маніпулятивні та провокаційні заяви вочевидь інспіровані ФСБ росії. Спекуляції та скандали саме на темі поховання військових справа рук російських агентів”, — висловилися в повідомленні.