Боєць зі змішаних єдиноборств ММА у важкій вазі Олексій Кісер сказав, що у випадку завершення спортивної кар'єри у нього є думки приєднатися до українських військових у війні проти Росії.

Олексій Кісер ще на початку російської агресії у 2014 році зробив собі татуювання з Тарасом Бульбою в знак солідарності з Україною. У 2016 році спортсмен прийняв рішення переїхати до Білорусі, де брав участь у протестах після фальсифікації на виборах. Наразі боєць мешкає у Сполучених Штатах.

Про це пише видання “Чемпіон”.

“Якщо спортивну кар’єру доведеться завершувати, є думки записати в американські морські котики. Американцям вже зрозуміло, що з нинішнім режимом РФ по-іншому не можна. Але знов-таки для цього мені потрібно оформити грінкард. Хотілося б захищати Україну вже як американський доброволецьу складі американських морських котиків”, — повідомив Кісер.

Раніше Кісер казав про те, що з початком подій на Майдані та Революції гідності у 2014 році у нього “прокинулася самосвідомість українця, який живе у вигнанні”.

“Мій прапрадід Тарас Лашко — чистокровний українець. Жив під Запоріжжям. Мав величезну родину — 10 дітей. Сім’я була заможною. Але прийшов 1917 рік. Маєток прапрадіда націоналізували, а він, щоб врятувати свої життя, з більшою частиною родини емігрував до Канади. Мій другий прадід Петро Лашко залишився в Україні, був пізніше розкуркулений радянською владою і відправлений на заслання в Уральськ (Казахстан). … Мій батько Сергій Кісер — теж чистокровний українець, народився в селі Райки Калинівського району Вінницької області”, — розповідав Кісер.

Зазначимо, що з початком повномасштабного вторгнення Кісер, який мешкав в Індонезії, підтримав Україну. Пізніше 32-річний уродженець Оренбурга був змушений залишити Індонезію та просити політичного притулку у США.