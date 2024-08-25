У Росії конфіскували понад 100 мільйонів доларів у підрозділу Google, які призначалися для фінансування війни Путіна проти України.

Про це повідомляє The Telegraph.

Судові пристави в Росії конфіскували активи Google на суму понад 100 мільйонів доларів, хоча за рішенням суду компанія повинна була сплатити менше 12,5 мільйонів доларів.

Частина цих коштів, отриманих від російських банківських рахунків Google, була передана пропагандистським телеканалам, зокрема RT і “Царьград”, які планують використати їх для підтримки війни Росії проти України.

У відповідь на ці дії Google подав позови проти зазначених телеканалів у США та Великій Британії, вказуючи на безпрецедентні штрафи та юридичні санкції, накладені російськими судами, які обмежують доступ до інформації про їхні сервіси.