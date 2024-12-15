Про це пишуть російські ЗМІ, посилаючись на інформацію від екстрених служб.
“Вранці надійшло повідомлення, що за 8 км перед Керченською протокою зазнає лиха судно з мазутом “Волгонефть 212″ із припискою в порту Санкт-Петербурга”, — йдеться у повідомленні.
Водночас Telegram-канал Exilenova+ інформує, що танкер розрубали хвилі навпіл.
“Хвилі розрубали навпіл танкер “Волгонафта-212″ біля берегів Керчі. Який перевозив чотири тонни мазуту. У морі виявилося 15 членів екіпажу. Судно стрімко тоне”, — інформує паблік.
- Безпілотники атакували у Чечні базу ОМОНу, полк поліції та військову базу
- Сили оборони України уразили нафтобазу в Брянській області РФ, — Генштаб
- Сили оборони завдали ударів по підводному човну та ЗРК С-400 в Криму