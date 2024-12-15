Неподалік Керченської протоки зазнало катастрофи російське судно "Волгонефть 212" з мазутом. На борту танкера перебували 15 людей. До місця інциденту направлено рятувальне судно.

Про це пишуть російські ЗМІ, посилаючись на інформацію від екстрених служб.

“Вранці надійшло повідомлення, що за 8 км перед Керченською протокою зазнає лиха судно з мазутом “Волгонефть 212″ із припискою в порту Санкт-Петербурга”, — йдеться у повідомленні.

Водночас Telegram-канал Exilenova+ інформує, що танкер розрубали хвилі навпіл.

“Хвилі розрубали навпіл танкер “Волгонафта-212″ біля берегів Керчі. Який перевозив чотири тонни мазуту. У морі виявилося 15 членів екіпажу. Судно стрімко тоне”, — інформує паблік.