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Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram-каналі. 

За його даними, сьогодні близько 14:00 окупанти здійснили мінометний обстріл села Івашки Золочівської громади. 

“У результаті семи ударів поранення середньої тяжкості отримали чоловік та жінка, легке поранення ще один чоловік. Пошкоджено  домоволодіння та легковий автомобіль”, уточнив Синєгубов.

Приблизно за годину по тому, після 15:00, російські війська завдали ударів по Ківшарівці Купʼянського району.  

Станом на 17:00 відомо про двох цивільних загиблих 43-річного чоловіка та 53-річної жінки. Ще щонайменше дві жінки отримали поранення. 

Пізніше глава ОВА повідомив, що окупанти завдали два удари КАБами по місту Харків. За попередніми даними, влучання зафіксовані у Слобідському та Основʼянському районах. Відомо про щонайменше трьох людей, які постраждали внаслідок цих ударів.