Впродовж п'ятниці, 20 вересня, загарбницькі війська здійснили кілька атак на населені пункти Харківщини. Внаслідок ударів є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram-каналі.

За його даними, сьогодні близько 14:00 окупанти здійснили мінометний обстріл села Івашки Золочівської громади.

“У результаті семи ударів поранення середньої тяжкості отримали чоловік та жінка, легке поранення — ще один чоловік. Пошкоджено домоволодіння та легковий автомобіль”, — уточнив Синєгубов.

Приблизно за годину по тому, після 15:00, російські війська завдали ударів по Ківшарівці Купʼянського району.

Станом на 17:00 відомо про двох цивільних загиблих — 43-річного чоловіка та 53-річної жінки. Ще щонайменше дві жінки отримали поранення.

Пізніше глава ОВА повідомив, що окупанти завдали два удари КАБами по місту Харків. За попередніми даними, влучання зафіксовані у Слобідському та Основʼянському районах. Відомо про щонайменше трьох людей, які постраждали внаслідок цих ударів.