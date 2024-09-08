Кількість постраждалих через російський удар по місту Дергачі Харківської області збільшилась до 13 людей. Пошкоджені щонайменше вісім будинків.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Кількість постраждалих у Дергачах зросла до 13 людей. Окупанти вдарили реактивними системами залпового вогню”, — уточнив він.

Відомо, що внаслідок удару загинула 76-річна жінка.

Водночас в Офіс генерального прокурора зазначили, що пошкоджено щонайменше десять приватних домоволодінь, господарчі приміщення, гаражі та авто. За попередніми даними, російські війська вдарили по місту з РСЗВ “Торнадо-С”. Інформація щодо постраждалих та руйнувань продовжує уточнюватися.

За даними ДСНС, о 19:32 усі осередки займання були ліквідовані. На місці працювали 30 рятувальників та 6 одиниць техніки ДСНС. Піротехнічні підрозділи обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.