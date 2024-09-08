У суботу, 7 вересня, близько 22:00 російські війська вдарили по м. Миколаївка Краматорського району на Донеччині. Наразі відомо про двох загиблих — це харківські зооволонтери, які приїхали безкоштовно стерилізувати та вакцинувати тварин.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

“Деблоковано тіла двох чоловіків, які загинули під руїнами готелю в Миколаївці під час ворожого обстрілу”, — йдеться у повідомленні.

В пресслужбі додали, що загиблими виявились двоє чоловіків 33 та 42 років, які приїхали до населеного пункту для проведення стерилізації безпритульних тварин.

За даними слідства, 7 вересня 2024 року, близько 22:00, ворожі війська вдарили по м. Миколаївка Краматорського району, попередньо, авіабомбами “ФАБ-250” з “УМПК”. Внаслідок влучання засобу ураження по місцевому готелю “Зоря” відбулось руйнування будівлі, де в той час перебували цивільні.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про загибель ще трьох осіб, які зазнали тяжких поранень від ракетного удару по одному з навчальних закладів Полтави. Станом на цю мить кількість загиблих збільшилась до 58 осіб, понад три сотні людей постраждали.