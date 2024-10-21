Учора вночі, 20 жовтня, російську окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі у Кривому Розі. Унаслідок атаки поранення отримало четверо людей, серед них — дитина.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Поранена 12-річна дівчинка. Її стан, на щастя, задовільний. Лікуватиметься вдома. Серед потерпілих і 22-річний чоловік та жінки 36 й 63 років. Всім надали необхідну меддопомогу“, — йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару пошкоджено готель, п’ять багатоповерхівок, об’єкт культури, банк, два магазини та 14 автомобілів.

Крім того, агресор обстріляв Нікопольський район із важкої артилерії. Ударив по Марганцю. На щастя, постраждалих серед цивільних немає.