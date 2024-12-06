Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
“На цей момент відомо про двох загиблих чоловіків віком 40 і 69 років. Поранення отримали 19 осіб, у тому числі шестирічний хлопчик. Медики надають необхідну допомогу”, – заявив Вілкул.
На місці удару пошкоджено шість багатоповерхівок, п’ять приватних будинків та адмінбудівлю.
Зазначається, що служби проводять рятувальні роботи та уточнюють масштаб руйнувань. Штаб допомоги працює цілодобово.
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