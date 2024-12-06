Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“На цей момент відомо про двох загиблих чоловіків віком 40 і 69 років. Поранення отримали 19 осіб, у тому числі шестирічний хлопчик. Медики надають необхідну допомогу”, – заявив Вілкул.