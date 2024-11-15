Російські сили здійснили масований обстріл Одеси 14 листопада, використовуючи ракети та безпілотники.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Влада продовжує уточнювати кількість постраждалих, а поліція реєструє цей інцидент як черговий злочин проти мирного населення.

“На жаль, загинула одна жінка, ще десятеро людей поранені, серед них хлопчик. Точна інформація щодо кількості постраждалих уточнюється”, – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджені храм, житлові будинки, магазин, кілька гаражів, тепломагістраль та транспортні засоби. Вибиті вікна, деякі балкони й покрівля будівель зайнялися полум’ям.

На місці події працюють рятувальні служби, ліквідуючи наслідки удару та надаючи допомогу постраждалим.