Про це повідомляє глава Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
У межах Великоновосілківської громади рівень води у річці піднявся на 1,2 метри, проте загроза для житлових районів наразі відсутня.
“Станом на 16:00 підвищення рівня води зафіксовано, однак підтоплень житла не виявлено”, – зазначили в обласній адміністрації.
Влада продовжує ретельно слідкувати за ситуацією, щоб своєчасно відреагувати на можливі зміни у водному рівні. За словами голови Донецької обласної військової адміністрації, у разі погіршення обставин буде надано додаткову інформацію та вжито необхідних заходів для захисту населення.
“Ми готові до будь-якого розвитку подій. Тримаю ситуацію на особистому контролі”, – запевнив очільник області.
Влада залишається напоготові до дій у разі загострення ситуації.