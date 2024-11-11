Російські війська завдали удару по греблі Курахівського водосховища, що призвело до підвищення рівня води у річці Вовча, яка протікає через населені пункти в Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє глава Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

У межах Великоновосілківської громади рівень води у річці піднявся на 1,2 метри, проте загроза для житлових районів наразі відсутня.

“Станом на 16:00 підвищення рівня води зафіксовано, однак підтоплень житла не виявлено”, – зазначили в обласній адміністрації.

Влада продовжує ретельно слідкувати за ситуацією, щоб своєчасно відреагувати на можливі зміни у водному рівні. За словами голови Донецької обласної військової адміністрації, у разі погіршення обставин буде надано додаткову інформацію та вжито необхідних заходів для захисту населення.

“Ми готові до будь-якого розвитку подій. Тримаю ситуацію на особистому контролі”, – запевнив очільник області.

Влада залишається напоготові до дій у разі загострення ситуації.