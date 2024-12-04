Про це повідомляє Welt.

За наявною інформацією, російський екіпаж використав сигнальні боєприпаси, що зазвичай застосовуються лише у виняткових ситуаціях.

Офіційна представниця МЗС Німеччини Анналена Бербок згадала про цей інцидент під час зустрічі НАТО в Брюсселі, проте не розкрила деталей.

Вона також зазначила, що Балтійським морем часто курсують кораблі, які можуть брати участь в обхідних схемах для уникнення санкцій, пов’язаних із російською війною проти України.

За словами міністерки, Німеччина планує посилити заходи безпеки у регіоні. Зокрема, розширюється моніторинг трубопроводів та кабелів передачі даних, а також збільшується кількість патрулів для захисту критичної інфраструктури, враховуючи зростання загрози гібридних атак із боку Росії та її союзників.