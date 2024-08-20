Про це повідомило Головне управління розвідки.
Спецоперація пройшла під назвою “Очерет”.
Як повідомляється, узимку цього року російський пілот FPV з позивним “Сільвер” вийшов на зв’язок із легіоном “Свобода Росії”. Своє рішення піти на співпрацю з Україною росіянин пояснив систематичними воєнними та іншими злочинами його командування, включно з позасудовими стратами, побиттями та поборами в загарбницькому підрозділі.
У межах взаємодії з російським військовослужбовцем Україна змогла отримати цінні розвідувальні дані про розташування, чисельність та наміри ворога на конкретному напрямку фронту.
У зручний момент “Сільвер” кинув гранату у вентиляційний отвір підвалу штабу підрозділу “Шторм зет”, де спав його комбат та інші російські офіцери. Загалом у підвалі перебували близько 15 осіб.
“У цьому приміщенні була труба прямо над ліжком, де спав комбат. Вона виходила на вулицю поруч з під’їздом, і ми вирішили в цю трубу вкинути гранату або дві, щоб вони поруч з ними вибухнули”, – поділився “Сільвер”.
Після завершення справи росіянин утік заздалегідь продуманим маршрутом і перейшов на підконтрольну Україні територію. Надалі він став рекрутом легіону “Свобода Росії”.
Як повідомлялося, “Хочу жить” – це державна програма Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Діє вона із серпня 2022 року. Мета цього проєкту – допомогти російським військовослужбовцям добровільно здатися в полон. Участь може взяти кожен військовий РФ.