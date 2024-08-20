У результаті спецоперації проєкту "Хочу жить" та легіону "Свобода Росії" російський військовослужбовець підірвав штаб офіцерів батальйону "Шторм зет" та перейшов на бік України.

Про це повідомило Головне управління розвідки.

Спецоперація пройшла під назвою “Очерет”.

Як повідомляється, узимку цього року російський пілот FPV з позивним “Сільвер” вийшов на зв’язок із легіоном “Свобода Росії”. Своє рішення піти на співпрацю з Україною росіянин пояснив систематичними воєнними та іншими злочинами його командування, включно з позасудовими стратами, побиттями та поборами в загарбницькому підрозділі.

У межах взаємодії з російським військовослужбовцем Україна змогла отримати цінні розвідувальні дані про розташування, чисельність та наміри ворога на конкретному напрямку фронту.

У зручний момент “Сільвер” кинув гранату у вентиляційний отвір підвалу штабу підрозділу “Шторм зет”, де спав його комбат та інші російські офіцери. Загалом у підвалі перебували близько 15 осіб.

“У цьому приміщенні була труба прямо над ліжком, де спав комбат. Вона виходила на вулицю поруч з під’їздом, і ми вирішили в цю трубу вкинути гранату або дві, щоб вони поруч з ними вибухнули”, – поділився “Сільвер”.

Після завершення справи росіянин утік заздалегідь продуманим маршрутом і перейшов на підконтрольну Україні територію. Надалі він став рекрутом легіону “Свобода Росії”.

Як повідомлялося, “Хочу жить” – це державна програма Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Діє вона із серпня 2022 року. Мета цього проєкту – допомогти російським військовослужбовцям добровільно здатися в полон. Участь може взяти кожен військовий РФ.