Ексклюзивне розслідування InformNapalm разом із хакерами "Кібер Спротив" та ПАРК "Далас" викрило, що російське підприємство, яке виробляє вузли для винищувача Су-57, сильно залежить від імпортного обладнання, всупереч заявам Кремля про успішне "імпортозаміщення".

Про це повідомляє InformNapalm.

Аналітична записка, отримана в результаті двохрічної операції, свідчить, що лише половина верстатів та іншого обладнання заводу “Микроприбор” є російського виробництва. При цьому нове обладнання віком до 5 років на 62% складається з імпортних, переважно західних, зразків.

Так, у виробництві використовуються тайванські верстати MCV-300 (Long Chang Machinery Co ltd), японсько-німецькі DMG CTX 310, німецькі Alzmetall ALZTRONIC 9, чеські Ergonomic, італійські ATS DSI 192 та американські Mini-Circuits ZHL-5W-1+. Документи також засвідчують тісну кооперацію “Микроприбора” з компаніями з Китаю та Тайваню, зокрема при закупівлі верстата KLE 360 з ЧПУ Siemens, де використовуються вузли виробництва Auto Strong та HIWIN.

Навіть у секції контролю та вимірювань, де виготовляються вироби для Су-57, “Микроприбор” закуповує німецькі аналізатори спектра Rohde&Schwarz через посередника ТОВ “АМТЕСТ”. А в 2023 році завод придбав такі прилади на суму майже 30 млн рублів.

Отримані дані ставлять під сумнів заяви російської пропаганди про технологічну незалежність та успіхи у “імпортозаміщенні”. Попри санкції, Росія продовжує залежати від іноземних постачальників у ключових сферах оборонної промисловості.

Так, документи свідчать, що 45 зі 100 зразків нової техніки (віком до 10 років) для виробництва російської зброї, включаючи Су-57, складає імпортоване обладнання. Для новітньої техніки віком до 5 років цей показник ще вищий – 18 з 29 одиниць (62%). І це при тому, що агресія Росії проти України тривала вже 8 років на момент складання аналітичної записки.

“Микроприбор” – це лише один приклад системної проблеми, з якою зіштовхується Кремль у спробах замінити західні технології. За словами аналітиків, реальність далека від бажаного ідеалу технологічного суверенітету Росії. Отримані дані свідчать, що російські претензії на технологічну незалежність свого оборонно-промислового комплексу є, по суті, гучною пропагандистською кампанією, а не реальністю.

Негативною тенденцією також є посилення економічних зв’язків “Микроприбора” з Китаєм та Тайванем, що підтверджує занепокоєння аналітиків щодо взаємопроникнення технологій між цими країнами-супротивниками на політичному рівні. Документи засвідчують, що навіть у “російському” верстаті KLE 360 використовуються тайванські вузли.