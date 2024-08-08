Про це повідомляють ЗМІ.
Воєнкор Євген Поддубний отримав тяжкі травми, зокрема опік, черепно-мозкову травму та травму лицевого скелета, внаслідок атаки БПЛА у Курській області.
Лікар повідомив, що його перевезуть на лікування до Москви.
Євген Піддубний, російський воєнкор, працював у Курській області, висвітлюючи бої в Суджанському районі. Колаборант Олег Царьов повідомив, що в машину Піддубного потрапив FPV-дрон, що призвело до його загибелі, що також підтвердила ВДТРК.
Факт смерті був неправдивим.
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