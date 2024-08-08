Російський телепропагандист Євген Поддубний, працівник ВГТРК, вижив після поранення, але його стан важкий.

Про це повідомляють ЗМІ.

Воєнкор Євген Поддубний отримав тяжкі травми, зокрема опік, черепно-мозкову травму та травму лицевого скелета, внаслідок атаки БПЛА у Курській області.

Лікар повідомив, що його перевезуть на лікування до Москви.

Євген Піддубний, російський воєнкор, працював у Курській області, висвітлюючи бої в Суджанському районі. Колаборант Олег Царьов повідомив, що в машину Піддубного потрапив FPV-дрон, що призвело до його загибелі, що також підтвердила ВДТРК.

Факт смерті був неправдивим.