Про це заявив голова Білопільської громади Юрій Зарко, повідомляє Суспільне.

“У Рижівці на Сумщині немає російських військ”, – сказав він.

Ввечері у неділю, 9 червня, президент Чечні Рамзан Кадиров заявив про начебто окупацію населеного пункту російськими військами. Його заяву розтиражували російські ЗМІ.

За даними аналітиків DeepState, Рижівка у Сумській області фактично перебуває у “сірій зоні”, на її територію регулярно заходили російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ).

Ситуація у селі не змінювалася від початку повномасштабного вторгнення.

“Наших там практично не було, а село є сіряком, куди регулярно заходили ДРГ окупантів. Сьогодні “ахмат-чай” опублікував відео, як вони гуляють по селу і б’ють стволкою по навколишніх селах. Вони могли здійснити дану акцію і в будь-який інший день року”, – йдеться у повідомленні.