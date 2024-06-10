Про це заявив голова Білопільської громади Юрій Зарко, повідомляє Суспільне.
“У Рижівці на Сумщині немає російських військ”, – сказав він.
Ввечері у неділю, 9 червня, президент Чечні Рамзан Кадиров заявив про начебто окупацію населеного пункту російськими військами. Його заяву розтиражували російські ЗМІ.
За даними аналітиків DeepState, Рижівка у Сумській області фактично перебуває у “сірій зоні”, на її територію регулярно заходили російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ).
Ситуація у селі не змінювалася від початку повномасштабного вторгнення.
“Наших там практично не було, а село є сіряком, куди регулярно заходили ДРГ окупантів. Сьогодні “ахмат-чай” опублікував відео, як вони гуляють по селу і б’ють стволкою по навколишніх селах. Вони могли здійснити дану акцію і в будь-який інший день року”, – йдеться у повідомленні.
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