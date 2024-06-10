Російські окупанти, які служать у військах протиповітряної оборони ЗС РФ, отримали рекомендації від командирів почати евакуацію своїх родин із Криму.

Про це повідомив військово-партизанський рух “Атеш”, посилаючись на інформацію від свого агента, який входить до розрахунку системи ППО окупантів в населеному пункті Осовини.

Окупаційні командири радять своїм підлеглим вивозити сім’ї до військових містечок Південного військового округу РФ.

“Цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО в Бєлгородську область, що створює загрозу безпеці в Криму, залишаючи його без належного покриття”, — зазначається в повідомленні.

За інформацією “Атеш”, ЗС РФ продовжують паралельно створювати нові мобільні групи ППО для боротьби з БпЛА, використовуючи ЗУ-23-2.

“Це вказує на стратегічну переорієнтацію і підготовку до нових викликів в обороні, тоді як основна увага відводиться з Криму”, — пояснили партизани.