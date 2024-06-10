Про це повідомив військово-партизанський рух “Атеш”, посилаючись на інформацію від свого агента, який входить до розрахунку системи ППО окупантів в населеному пункті Осовини.
Окупаційні командири радять своїм підлеглим вивозити сім’ї до військових містечок Південного військового округу РФ.
“Цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО в Бєлгородську область, що створює загрозу безпеці в Криму, залишаючи його без належного покриття”, — зазначається в повідомленні.
За інформацією “Атеш”, ЗС РФ продовжують паралельно створювати нові мобільні групи ППО для боротьби з БпЛА, використовуючи ЗУ-23-2.
“Це вказує на стратегічну переорієнтацію і підготовку до нових викликів в обороні, тоді як основна увага відводиться з Криму”, — пояснили партизани.
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