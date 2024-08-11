Згідно з інформацією ЗМІ, зупинка війни призведе до серйозної економічної кризи в Росії, з якої країна не зможе вийти без зовнішньої допомоги.

Про це пише Welt.

Російська економіка демонструє несподіване зростання, незважаючи на санкції, переважно завдяки військовій промисловості. Економісти прогнозують, що навіть після завершення війни Путіну доведеться підтримувати військове виробництво, щоб уникнути глибокої кризи.

Основними факторами зростання ВВП є зростаюче споживання та державні замовлення, обидва з яких пов’язані з війною.

Багато експертів вважають, що Кремль прагнутиме зберегти військову економіку і після конфлікту, оскільки відновлення знищених запасів вимагатиме значного часу, а також існує опір переходу до мирної економіки з боку тих, хто виграє від війни та не сподівається на зняття санкцій.

У ЗМІ повідомляється, що Путін зазначив на початку року про наявність 6 тисяч компаній у російському оборонному секторі, які налічують 3,5 мільйона співробітників, а також про 10 компаній, пов’язаних з цим сектором.

У першій половині 2024 року валовий внутрішній продукт Росії зріс на 4,7% порівняно з 3,6% минулого року, а центральний банк прогнозує зростання на 3,5-4% за підсумками року, перевищуючи попередній прогноз у 2,5-3,5%.