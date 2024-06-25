Держави, такі як Росія, Білорусь, Північна Корея, Туркменістан та Сирія, входять до списку 13 країн, де влада фінансує торгівлю людьми.

Про це йдеться у річному звіті Державного департаменту Сполучених Штатів Америки.

У 2024 році до списку країн-порушників, які фінансують торгівлю людьми, було включено Афганістан, Білорусь, Бірму, Китай, Кубу, Еритрею, Іран, Північну Корею, Росію, Південний Судан, Судан, Сирію та Туркменістан.

Під час презентації доповіді, Блінкен звернув увагу на використання цифрових інструментів у цій сфері.

Він зазначив, що цифрові інструменти дозволяють торговцям людьми збільшити охоплення та швидкість своєї діяльності, використовуючи онлайн-платформи для продажу незаконного сексуального контенту, зашифровані повідомлення та цифрові валюти для уникнення виявлення.

«Торгівля людьми – це проблема, яку жодна країна не може вирішити сама», – сказав Блінкен.

Держдепартамент визначив 13 країн, де влада заохочує або фінансує торгівлю людьми, включаючи торгівлю людьми в рамках державних програм, примусову працю в державних медичних закладах, сексуальне рабство в урядових таборах або вербування дітей-солдат.

За звітом, у зв’язку зі зростанням міграційної кризи по всьому світу, ймовірно, збільшиться і торгівля людьми.