Про це пише видання Le Monde, посилаючись на Володимира Зеленського.
Видання пише, що Зеленський має на меті провести ще один міжнародний мирний саміт із окресленням свого бачення припинення війни. Саміт заплановано на листопад.
На захід буде запрошена Російська Федерація.
За словами Зеленського, на саміті він представить своє бачення закінчення війни в Україні. А перед цим має намір представити свій мирний план президенту США Джо Байдену.
Раніше Володимир Зеленський заявляв, що другий Саміт миру відбудеться до президентських виборів у США, які заплановані на 5 листопада.
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