Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
«Внаслідок ракетної атаки в Кропивницькому районі вражені інфраструктурні об‘єкти та приватні будинки. Серйозне поранення отримав чоловік 1952-го року народження. Його госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу», – написав він.
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За словами очільника ОВА, відповідні служби працюють на місці події.
Інших подробиць ракетної атаки Райкович не навів.
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