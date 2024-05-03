Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

«Внаслідок ракетної атаки в Кропивницькому районі вражені інфраструктурні об‘єкти та приватні будинки. Серйозне поранення отримав чоловік 1952-го року народження. Його госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу», – написав він.

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За словами очільника ОВА, відповідні служби працюють на місці події.

Інших подробиць ракетної атаки Райкович не навів.

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