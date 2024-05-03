Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

«Внаслідок ракетної атаки в Кропивницькому районі вражені інфраструктурні об‘єкти та приватні будинки. Серйозне поранення отримав чоловік 1952-го року народження. Його госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу», – написав він.