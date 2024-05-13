Про це повідомляє Нацполіція.

Йдеться, що обійшлося без жертв. Зазначається, життя трьох поліцейськи врятував пів року тому отриманий від США броньований броньований позашляховик Toyota Hilux.

На околиці міста Вовчанськ автомобіль з поліцейськими потрапив під ворожий стрілецький обстріл, коли правоохоронці прямували евакуювати людей з-під обстрілів.

“Ми заїхали на вулицю, звідки треба було забрати громадян, почули постріли у свій бік з околиць Вовчанська. У нас було влучання у лобове скло, де сидів водій, а також пасажирські вікна та двері. Коли ми повернули, то нам пробили колесо і в слід також стріляли”, – розповів начальник відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції Максим Стецина.

Поліцейський автомобіль знов в строю та продовжує забезпечувати евакуацію населення, запевнили в поліції.

  • Російські сили вдарили по Харківській області, є загиблий та поранені, — голова ОВА Синєгубов
  • Наступ на Харківщині: подробиці та яка ситуація зараз
  • У Харківській області оголошено примусову евакуацію дітей-сиріт з прикордонних громад