На околиці міста Вовчанськ автомобіль з поліцейськими потрапив під ворожий стрілецький обстріл, коли правоохоронці прямували евакуювати людей з-під обстрілів.

“Ми заїхали на вулицю, звідки треба було забрати громадян, почули постріли у свій бік з околиць Вовчанська. У нас було влучання у лобове скло, де сидів водій, а також пасажирські вікна та двері. Коли ми повернули, то нам пробили колесо і в слід також стріляли”, – розповів начальник відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції Максим Стецина.