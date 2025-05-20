Державний секретар США Марко Рубіо висловив очікування, що Росія незабаром представить свої умови для припинення вогню з Україною. За його словами, це стане важливим кроком для розуміння позиції президента РФ Володимира Путіна. Рубіо зробив цю заяву під час слухань у Сенаті США, підкресливши, що Путін підходить до мирного процесу з холодним розрахунком витрат і вигод для Росії.

Він зазначив, що вторгнення Росії в Україну не принесло очікуваних результатів, і наразі країна контролює менше територій, ніж на початку конфлікту. Незважаючи на нещодавню зустріч у Стамбулі та домовленість про обмін полоненими, реальний прогрес у мирних переговорах поки що відсутній. Рубіо вважає, що Росія готує умови для припинення вогню, що може відкрити шлях до більш широких переговорів.

Держсекретар також зауважив, що загроза нових санкцій з боку США може вплинути на хід переговорів з Росією. Він підкреслив важливість збереження діалогу, щоб спонукати Москву повернутися до переговорного процесу.

19 травня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої обговорювалися питання припинення вогню та мирного врегулювання конфлікту в Україні. Путін у своїй заяві після дзвінка зазначив, що припинення вогню можливе лише за умови досягнення відповідних домовленостей, проте не вказав конкретних деталей.

Крім того, Путін повідомив про можливий меморандум між Росією та Україною, який міг би включати питання припинення вогню та принципи врегулювання конфлікту. Він вважає, що переговори у Стамбулі свідчать про позитивний рух у напрямку миру.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський провів дві розмови з Трампом: одну до дзвінка з Путіним, іншу – після. У другій розмові взяли участь лідери Єврокомісії, Франції, Італії, Німеччини та Фінляндії. Зеленський підкреслив, що будь-які меморандуми з російської сторони не будуть таємницею і можуть стати основою для подальшої “мапи”, що веде до завершення війни.

16 травня у Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії за участі представників Туреччини. Українську сторону представляли міністр оборони Рустем Умєров та заступники керівників МЗС, СБУ і ГУР. Російську делегацію очолив Володимир Мединський разом із заступниками міністрів закордонних справ і оборони РФ.

Після переговорів Умєров повідомив, що обговорювалися питання обміну полоненими у форматі 1000 на 1000, а також можливість припинення вогню. Наразі Україна працює над деталями обміну, який може відбутися найближчим часом.

Раніше, 15 травня, президент Зеленський зустрівся в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Зеленський охарактеризував склад російської делегації на переговорах у Стамбулі як “бутафорський”, але, з поваги до Трампа і Ердогана, відправив українську делегацію на переговори за участю турецьких та американських представників.

Зеленський також висловив готовність до особистої зустрічі з Путіним у Стамбулі, проте Кремль повідомив, що Путін не братиме участі у цих переговорах.