Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, пише Укрінформ.
“Росія продовжує посилювати свою агресію, і ми очікуємо, що РФ намагатиметься просуватися, в тому числі на Харків”, – сказав він.
Пател не виключив, що російські сили намагатимуться досягти більшого прогресу протягом наступних тижнів, однак не масштабних просувань.
“Ми не очікуємо серйозних проривів, і з часом додаткове надходження допомоги зі США, а також подальша підтримка з боку партнерів дозволять Україні продовжувати протистояти цій агресії”, – запевнив заступник речника зовнішньополітичного відомства.
Він висловив переконання, що ЗСУ зберігатимуть ключові переваги в боях та завдаватимуть значних втрат армії РФ.
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