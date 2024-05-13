Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, пише Укрінформ.

“Росія продовжує посилювати свою агресію, і ми очікуємо, що РФ намагатиметься просуватися, в тому числі на Харків”, – сказав він.

Пател не виключив, що російські сили намагатимуться досягти більшого прогресу протягом наступних тижнів, однак не масштабних просувань.

“Ми не очікуємо серйозних проривів, і з часом додаткове надходження допомоги зі США, а також подальша підтримка з боку партнерів дозволять Україні продовжувати протистояти цій агресії”, – запевнив заступник речника зовнішньополітичного відомства.

Він висловив переконання, що ЗСУ зберігатимуть ключові переваги в боях та завдаватимуть значних втрат армії РФ.