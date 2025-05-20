Згідно з інформацією, що надійшла з Південної Кореї, Росія, ймовірно, надала Північній Кореї технології для розробки нових ракет класу “повітря-повітря”. Цю новину оприлюднило агентство Yonhap, посилаючись на заяви військових Південної Кореї.

Лідер КНДР Кім Чен Ин нещодавно брав участь у навчаннях повітряних сил, під час яких, як вважається, відбувалася бойова стрільба з новою ракетою, запущеною з винищувача МіГ-29. Південнокорейські військові вважають, що ці навчання свідчать про отримання технологій від Росії для створення таких ракет.

Пресслужба армії Південної Кореї підкреслила, що ситуація потребує подальшого аналізу. Вони також зазначили, що Північна Корея неодноразово намагалася перебільшити проблеми з постачанням запасних частин, що призводило до затримок у розгортанні військових систем. Очікується, що нові системи озброєння вимагатимуть значного часу для введення в експлуатацію.

У 2024 році КНДР і Росія уклали угоду про стратегічне партнерство, що передбачає співпрацю в оборонній сфері та озброєнні. У травні 2025 року Кім Чен Ин офіційно підтвердив, що Північна Корея направила своїх військових до Росії для участі у війні проти України.

28 квітня 2025 року КНДР вперше визнала відправку своїх військових для участі у бойових діях проти України, зокрема для “відбиття українського нападу” в Курській області Росії. Лідер країни віддав наказ про направлення підрозділів відповідно до статті 4 Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР.

26 квітня начальник Генштабу армії РФ Валерій Герасимов офіційно заявив про звільнення території Курської області, відзначивши участь військових КНДР, що стало першим публічним визнанням їхньої участі у війні проти України з боку російської влади.

Щодо участі військових КНДР у конфлікті, у жовтні 2024 року розвідка Південної Кореї повідомила про відправку 1 500 спецназівців до Росії з планами залучити до 12 тисяч військових. Північна Корея спростувала ці звинувачення, назвавши їх “безпідставними чутками”.

Президент України Володимир Зеленський у жовтні 2024 року заявив, що Північна Корея фактично долучилася до війни проти України. У листопаді того ж року міністр оборони України підтвердив перші зіткнення між ЗСУ та північнокорейськими військовими в Курській області.

У січні 2025 року Збройні сили України взяли в полон двох військових КНДР у Курській області. Зеленський доручив Службі безпеки України надати доступ до полонених. Південна Корея висловила готовність забрати полонених, фактично визнаючи їх своїми громадянами.