Російська Федерація готується до демонстративного запуску міжконтинентальної балістичної ракети, що має на меті залякування України, а також країн Європейського Союзу та НАТО. Про це стало відомо 18 травня 2025 року з повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Згідно з інформацією ГУР, у ніч на 19 травня 2025 року планується “навчально-бойовий” запуск ракети РС-24 “Ярс” з мобільного ґрунтового комплексу. Цей запуск буде виконано розрахунком 433 ракетного полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ стратегічного призначення Росії.

Запуск ракети заплановано з території поблизу населеного пункту Свободний у Свердловській області. Відомо, що ракета буде оснащена навчальним боєприпасом і має здатність долати відстань понад 10 тисяч кілометрів.

В розвідці підкреслюють, що такі дії є частиною стратегії Кремля, спрямованої на психологічний тиск на Україну та її союзників. Ракета РС-24 “Ярс” є триступеневою твердопаливною міжконтинентальною балістичною ракетою, здатною нести ядерний заряд, і є основою стратегічних ядерних сил Росії.

Це не перший випадок, коли ГУР фіксує спроби Кремля використовувати демонстративні навчання для залякування, зокрема із застосуванням стратегічної зброї. Це свідчить про продовження психологічного тиску на міжнародну спільноту з боку Росії.