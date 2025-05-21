21 травня Міністерство оборони Російської Федерації оголосило про нібито збиття понад 127 українських безпілотників у дев’яти регіонах країни. Цю інформацію було опубліковано на офіційній сторінці відомства в Telegram.

Згідно з даними, найбільше дронів, а саме 41, було знищено в Брянській області. Орловська область нібито зазнала втрат 37 безпілотників, тоді як 31 дрон був збитий над Курською областю. Також повідомляється про 6 дронів, які були знищені в Московському регіоні, 5 – у Володимирській області, по 3 – у Рязанській, а також по одному в Білгородській, Тульській, Калузькій областях і над акваторією Чорного моря.

Керівники Орловської, Тульської та Брянської областей запевняють, що внаслідок цих подій не було жодних руйнувань чи жертв. Проте в соціальних мережах з’явилися повідомлення про те, що в Орловській області дрони влучили в об’єкт у місті Болхов, ймовірно, це Болховський завод напівпровідникових приладів.

Мешканці міста Алексін у Тульській області повідомили про шість вибухів, які вони чули вночі. Російські Telegram-канали також інформують про «масовий збій» мобільного зв’язку та інтернету після цих подій. У Рязанській області зафіксували щонайменше чотири вибухи вночі.

Крім того, Росавіація тимчасово призупинила роботу аеропорту в Калузі через ці інциденти, що свідчить про серйозність ситуації.