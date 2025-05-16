На переговорах у Стамбулі представники Росії в останній момент висунули вимогу проводити зустріч з Україною без участі американських делегатів. Цю інформацію підтвердило джерело в українській делегації.

В українській делегації вважають, що така позиція російської сторони може свідчити про намір зірвати мирний процес або підважити його. Якщо б Росія дійсно прагнула до мирного врегулювання, вона б зацікавилася присутністю представників США, щоб ті могли спостерігати за ходом переговорів.

«Наша делегація прибула з чіткими мандатами, готова обговорювати питання припинення вогню та організації зустрічі на найвищому рівні між Зеленським і Путіним», – зазначив співрозмовник.

Зустріч делегацій України та Росії розпочалася 16 травня вдень у Стамбулі. На початку переговорів також були присутні представники Туреччини. Українську сторону представляє міністр оборони Рустем Умєров, а також перші заступники керівників МЗС, СБУ, ГУР та інші представники.

Російську делегацію очолює Володимир Мединський, який раніше вже очолював переговорну групу у 2022 році, а також заступники голів російських МЗС і Міноборони, начальник Головного управління Генштабу.

Перед цими переговорами, у п’ятницю, в Стамбулі відбулися тристоронні зустрічі делегацій України, США та Туреччини.

Президент Зеленський, який 15 травня зустрівся в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, охарактеризував низький рівень російської делегації як «бутафорський», але, «з поваги до Трампа та Ердогана», вирішив відправити делегацію до Стамбула. Він підкреслив, що зустрічі мають проходити за участі турецьких та американських представників.

Раніше Зеленський висловлював готовність до особистої зустрічі з Путіним у Стамбулі 15 травня, де лідер Кремля пропонував Україні прямі переговори. Проте в Кремлі підтвердили, що Путін на цих переговорах не буде присутній.