Нафтовий танкер Green Admire, що належить грецькій компанії, був звільнений Росією після затримання у Балтійському морі 18 травня. Судно, яке плаває під прапором Ліберії, продовжило свій шлях до Роттердама після звільнення, про що повідомила естонська телекомпанія ERR, посилаючись на інформацію від Reuters.

Згідно з даними Міністерства закордонних справ Естонії, танкер Green Admire був затриманий під час руху з порту Сілламяе. Естонські дипломати зазначили, що судно слідувало затвердженим навігаційним маршрутом, який частково проходить через територіальні води Росії.

Цей маршрут був узгоджений між Естонією, Росією та Фінляндією з метою забезпечення безпеки судноплавства, хоча він не обмежувався лише національними кордонами. Після інциденту естонське Міністерство закордонних справ оголосило, що в майбутньому морський трафік до та з порту Сілламяе буде направлятися виключно через територіальні води Естонії.