21 травня вранці армія Російської Федерації здійснила атаку на місто Суми, використовуючи безпілотники. Внаслідок цього обстрілу одна особа отримала поранення, а також зазнали пошкоджень кілька підприємств і об’єктів інфраструктури. Частина міста залишилася без електрики.

Згідно з інформацією від Сумської міської військової адміністрації, атака призвела до пошкодження промислових об’єктів та ліній електропередач. Це вплинуло не лише на житлові райони, але й на системи водопостачання. Наразі тривають роботи з відновлення, а критична інфраструктура переведена на резервні джерела живлення.

В.о. міського голови Артем Кобзар повідомив, що російські військові влучили в два підприємства на території Сум. За його словами, по одному з об’єктів було зафіксовано п’ять влучань, а по іншому – два. На місці подій працюють відповідні служби для ліквідації наслідків атаки.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров зазначив, що внаслідок ударів виникли пожежі. Відомо про одну постраждалу особу, яка отримала поранення.

Вибухи в Сумах були чутні приблизно з 3:30 до 4:15 ранку. Місцева влада закликає мешканців зберігати спокій і дотримуватися рекомендацій служб безпеки.