14 травня 2025 року в селищі Терни, що входить до складу Недригайлівської громади на Сумщині, російські військові здійснили напад за допомогою безпілотника, вразивши вантажівку з цистерною води. Внаслідок цього інциденту постраждав водій, якого терміново госпіталізували з численними травмами.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що водій саме набирав воду зі свердловини, коли став жертвою атаки. Його стан наразі оцінюється як серйозний, і медики роблять все можливе для його порятунку.

На місці події працюють відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків атаки та забезпеченням безпеки. Влада активно з’ясовує всі обставини інциденту, щоб оцінити масштаби шкоди.

Того ж дня, 14 травня, російські військові також вдарили безпілотником по вантажному автомобілю поблизу села Стецьківка. За даними Сумської міської військової адміністрації, внаслідок цього нападу загинула одна людина, а ще двоє отримали поранення.

Ситуація на Сумщині залишається напруженою, і місцеві служби продовжують працювати над мінімізацією наслідків ворожих атак, намагаючись забезпечити безпеку населення.