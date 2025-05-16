16 травня російські військові здійснили атаку на Дніпровський район Херсона, використовуючи безпілотний літальний апарат. Внаслідок цього обстрілу постраждав один чоловік.

За інформацією Херсонської міської військової адміністрації, 43-річний мешканець міста отримав мінно-вибухову травму та уламкове поранення правої гомілки. Постраждалого терміново госпіталізували до лікарні, де його стан оцінюється як середньої тяжкості.

Цього ж дня пресслужба “Укрзалізниці” повідомила про ще одну атаку російських військ, яка сталася на залізничному вокзалі в Херсоні. Ці події свідчать про продовження агресії та загрозу для цивільного населення в регіоні.