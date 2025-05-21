21 травня 2025 року російські війська здійснили безпілотну атаку на село в Семенівській громаді, що на прикордонні Чернігівської області. Внаслідок цього трагічного інциденту загинув 28-річний працівник ферми, на яку скинули вибухівку.

Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив про цю подію на своїй сторінці у Facebook, підкресливши серйозність ситуації.

Крім безпілотної атаки, російські війська також обстріляли околиці Семенівки з артилерії. Хоча внаслідок артилерійського обстрілу були зафіксовані руйнування, на щастя, жертв не було.

Правоохоронці Чернігівської області оперативно прибули на місце події, щоб задокументувати наслідки атак. Інформація про цей інцидент була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України, що стосується воєнних злочинів.

Серед пошкоджень, які стали наслідком атаки, виявилися вибухові ушкодження ангара та даху ферми, що розташована в селі Семенівської громади. Ця подія ще раз підкреслює небезпеку, з якою стикаються мешканці прикордонних територій.