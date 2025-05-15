15 травня 2025 року Росія представила свою делегацію для переговорів у Стамбулі, довго тримаючи в таємниці її склад. Очікувалося, що Володимир Путін особисто візьме участь у зустрічі, проте він не з’явився. Натомість, РФ оголосила про участь восьми представників, а українська сторона наразі визначається з форматом переговорів.

Делегацію очолює Володимир Мединський, помічник президента РФ, який вже керував російською переговорною групою у 2022 році. Мединський, 54-річний уродженець Черкащини, є головою Російського військово-історичного товариства та автором численних книг з історії Росії. Його погляди на війну в Україні викликали критику, і він перебуває під санкціями США та Канади.

Михайло Галузін, заступник міністра закордонних справ, відповідає за відносини з країнами СНД. У своїй кар’єрі, що триває понад 40 років, він працював у Азійсько-Тихоокеанському регіоні, зокрема був послом у Японії та Індонезії. Галузін неодноразово висловлювався про Україну, називаючи Революцію гідності державним переворотом і наполягаючи на демілітаризації та денацифікації України як умовах для миру.

Ігор Костюков, начальник Головного управління Генштабу Збройних сил РФ, має звання Героя Росії. Він керував військовими операціями в Сирії та підпадає під санкції США та ЄС через свою причетність до отруєння Скрипалів та втручання у вибори. За даними опозиційних джерел, Костюков також причетний до кібератак і анексії Криму.

Олександр Фомін, заступник міністра оборони, відповідає за міжнародне військове співробітництво. Він має значний досвід у сфері експорту озброєнь і брав участь у переговорах з Україною, зокрема у 2022 році. Фомін неодноразово коментував зменшення військової активності РФ на певних напрямках та критикував позицію України на міжнародній арені.

Олександр Зорін, перший заступник начальника інформації Генштабу, народився в Харкові і також має звання Героя Росії. Він брав участь у перемовинах щодо припинення вогню в Сирії та був присутній на заводі “Азовсталь” під час виходу українських військ у 2022 році.

Олена Подобрєєвська, заступниця глави Управління президента РФ з державної політики в гуманітарній сфері, має досвід роботи в МЗС та адміністрації президента. Вона відповідає за зміцнення духовно-моральних засад у російському суспільстві та була частиною делегації РФ на початку війни у 2022 році.

Олексій Поліщук, директор Другого департаменту країн СНД МЗС Росії, відомий своїми жорсткими заявами на підтримку війни проти України. Він акцентує на необхідності дотримання “Стамбульських домовленостей” 2022 року, які Україна не визнає, і звинувачує Захід у підтримці Києва.

Віктор Шевцов, заступник начальника Головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони РФ, має звання генерал-майора. Він брав участь у переговорах з Україною у 2022 році та відповідає за міжнародне військове співробітництво оборонного відомства Росії.

Отже, делегація Росії, що вирушила до Стамбула, складається з досвідчених політиків, дипломатів та військових, які мають безпосереднє відношення до війни в Україні та міжнародної політики Кремля. Їхня участь свідчить про серйозність намірів Росії, хоча позиції сторін залишаються жорсткими, а переговори – складними.