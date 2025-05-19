У Севастополі та Маріуполі російські військові відкрили два філіали Нахімовського військово-морського училища, де активно рекрутують українських дітей віком від 12 років. Ці заклади не лише готують учнів до служби в російських військових академіях, але й активно займаються пропагандою. Журналісти провели розслідування, щоб з’ясувати, чому навчають українських дітей у цих навчальних закладах.

Севастопольський філіал Нахімовського училища розташований у приміщеннях української академії, захопленої в 2014 році. Тоді частина кадетів відмовилася переходити на бік окупантів, виконуючи український гімн. Тих, хто залишився вірним присязі, перевели до Одеси, а академію перетворили на Інститут військово-морських сил.

У 2017 році цей філіал став частиною Петербурзького училища. Тут навчаються учні 5-7 класів, які продовжують навчання до 11 класу з подальшим вступом до російських військових академій. Керівництво закладом здійснюють російські військові, а з січня 2023 року його очолює контр-адмірал Андрій Шишкін.

Викладачі нав’язують учням російські наративи через військово-патріотичні програми, уроки мужності та зустрічі з учасниками війни проти України. Учні також залучені до допомоги військовим 810-ї окремої морської бригади РФ, а також беруть участь в оновленні «інтерактивної карти» війни, що підтримує їхню залученість у конфлікт.

У 2024-2025 навчальному році у Севастопольському філіалі навчається 654 учні. Крім того, цей філіал опікується школою у селі Щасливцеве на Херсонщині, де відкрито два кадетські класи з військовою підготовкою, історією Росії та психологічними заняттями.

Маріупольський філіал Нахімовського училища відкрили у вересні 2024 року, його будівництво розпочалося у 2023 році в Приморському парку. Тут навчаються близько 240 учнів 5-7 класів, переважно з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, яким обіцяють перспективи служби у ВМФ Росії.

Навчальна програма в Маріупольському філіалі схожа на загальноосвітню, але доповнена предметами з безпеки, духовної культури Росії та морської підготовки. Учні займаються шість днів на тиждень, відвідують клуби військової тематики, бойових мистецтв, хокею та танців.

У грудні 2024 року учні Маріупольського філіалу склали присягу на вірність Росії. Керівництво закладу складають російські військові, більшість з яких мають досвід бойових дій, зокрема в Сирії.

Марія Суляліна, керівниця Центру громадянської освіти «Альменда», зазначає, що ці училища є прикладом цілеспрямованої мілітаризації дітей та нав’язування російської ідентичності. Вони формують у дітей уявлення про війну як про «визвольну боротьбу» Другої світової, що суперечить реальності.

«Росія намагається зламати свідомість дітей, щоб вони асоціювали своє майбутнє лише з військовою службою у Збройних силах РФ. Це порушення міжнародного гуманітарного права, зокрема IV Женевської конвенції 1949 року», – підкреслює Суляліна.

Військова підготовка, пропаганда та залучення дітей до допомоги окупаційним військам – це частина стратегії, спрямованої на перетворення дітей з окупованих територій на громадян Російської Федерації та солдатів російської армії.