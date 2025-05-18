Румунія знову опинилася під загрозою зовнішнього втручання, оскільки представник Міністерства закордонних справ країни повідомив про ознаки російського впливу на президентські вибори. Цю інформацію він оприлюднив у своєму дописі на платформі X.

За словами речника, у месенджері Telegram активно поширюється кампанія фейкових новин, яка має на меті вплинути на виборчий процес. “Ми спостерігаємо ознаки російського втручання під час президентських виборів у Румунії. Вірусна кампанія фейкових новин у Telegram та інших соціальних мережах намагається вплинути на результати голосування. Це було передбачувано, і румунська влада вже спростувала ці неправдиві відомості,” – зазначив представник МЗС у своєму повідомленні.

Раніше Павло Дуров, співзасновник Telegram, повідомив, що одна з країн Західної Європи звернулася до платформи з проханням обмежити доступ до політичних каналів консервативного спрямування в Румунії напередодні виборів.

Історія президентських виборів у Румунії є досить складною. Верховний конституційний суд скасував результати виборів, що відбулися в листопаді 2024 року, коли проросійський кандидат Келін Джорджеску здобув перемогу в першому турі. Однак через підозри у втручанні з боку Росії йому було заборонено брати участь у подальших виборах.

Перший тур позачергових президентських виборів відбувся 4 травня 2025 року. У другий тур пройшли ультраправий кандидат Джордже Сіміон, який отримав 40,96% голосів від “Альянсу за Союз румунів”, та незалежний кандидат Нікушор Дан, голова Бухареста, з 20,99% голосів.

Другий тур президентських виборів, що проходить 18 травня 2025 року, зібрав прозахідного кандидата Нікушора Дана та лідера ультраправої проросійської партії AUR Джордже Сіміона, що підкреслює важливість цих виборів для майбутнього країни.