19 травня 2025 року громади Миколаївщини стали мішенню для атак російських військ, які використовували дрони та артилерійські системи. За даними Миколаївської обласної військової адміністрації, на щастя, жертв та поранених внаслідок цих обстрілів не зафіксовано.

Відомо, що о 11:25 російські війська здійснили атаку на Очаківську громаду, використовуючи дрони FPV. Пізніше, о 14:30, артилерійський обстріл вразив Куцурубську громаду, де ворог також дев’ять разів атакував дронами FPV.

Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка було пошкоджено автомобіль місцевого фермерського господарства. Проте, на щастя, серед населення немає постраждалих.

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