Між 24 лютого 2022 року та 15 березня 2025 року російські війська здійснили щонайменше 31 напад на готелі в Україні, що відбулося в 25 різних закладах. Внаслідок цих атак постраждали 25 журналістів та медійників, серед яких загинув представник агентства Reuters Раян Еванс. Ці дані були отримані в результаті спільного дослідження організацій Truth Hounds та «Репортери без кордонів».

Дослідження мало на меті проаналізувати російські удари по готелях в Україні, вивчаючи 31 задокументований випадок. Організатори прагнули виявити причини атак, виявити закономірності та оцінити їхній вплив на журналістів. Звіт підкреслює зростаючі ризики, з якими стикаються медійники, що висвітлюють війну в Україні.

У 2022 році напади на готелі були спорадичними – зафіксовано 8 випадків. Однак у 2023 році ситуація змінилася: атаки стали частішими, особливо в другій половині року, коли 4 з 5 нападів сталися після серпня. У 2024 році тенденція загострилася ще більше, з 14 атаками, з яких 11 відбулися після серпня. На початку 2025 року також зафіксовано 4 напади за два місяці, що свідчить про перехід від поодиноких випадків до системної загрози.

Багато готелів адаптували свою діяльність після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Деякі з них зупинили прийом гостей з міркувань безпеки, інші відмовлялися приймати військових, щоб уникнути військової присутності. Проте дослідження показало, що політика готелів не впливає на ймовірність того, що їх оберуть ціллю для атак.

Серед жертв цих нападів переважають цивільні особи, зокрема 25 журналістів, один з яких загинув. Аналітики зазначають, що Росія свідомо атакує готелі, відомі як місця проживання журналістів, навіть якщо там немає військових.

Спостерігається чітка закономірність: напади відбуваються переважно вночі з використанням російських крилатих і балістичних ракет, запущених з ракетних комплексів «Іскандер». Ці атаки націлені на українські міста в зонах активних бойових дій та цивільні готелі, які не є законними військовими цілями. Дослідники вважають, що це частина ширшої стратегії, спрямованої на перешкоджання незалежній журналістиці на передовій.

Внаслідок цих атак журналісти змушені змінювати свої місця проживання, відмовляючись від готелів на користь альтернативних варіантів. Це обмежує їхню здатність безпечно працювати та виконувати важливу соціальну функцію, особливо під час війни.

Згідно з опитуванням, 13% журналістів скоротили або повністю припинили відрядження до зон високого ризику через характер нападів. Це тривожна тенденція, яка може негативно вплинути на якість і обсяг висвітлення війни в Україні. Крім того, атаки спричинили значний психологічний стрес серед працівників ЗМІ: 64% респондентів відзначили труднощі з логістикою через обмежений доступ до безпечного житла, а 44% – психологічні травми.

Дослідники підкреслюють, що ці атаки є частиною російської стратегії залякування журналістів та придушення незалежного висвітлення подій в Україні.