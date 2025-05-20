19 травня російські війська здійснили атаки на 13 сіл у трьох прикордонних громадах Чернігівщини, зокрема в Новгород-Сіверській, Семенівській та Сновській. Для цих атак використовували різноманітні види озброєння, включаючи FPV-дрони, міномети та безпілотні літальні апарати, які скидали вибухові пристрої.

За інформацією речниці Чернігівського прикордонного загону Галини Шеховцової, у Новгород-Сіверській громаді було зафіксовано вибухи в селах Гремʼяч, Гай та Красний Хутір, які, ймовірно, стали наслідком дій FPV-дронів. У Красному Хуторі пролунав тричі вибух.

У Семенівській громаді відбулося кілька вибухів: чотири в районі села Леонівка, вісім у селі Блешня, а також вибухи в Карповичах, Тимоновичах та Сергіївському. Тут також були зафіксовані вибухи від FPV-дронів, скиди вибухових пристроїв з БпЛА та мінометні обстріли калібру 120 мм.

Сновська громада також зазнала атак: дев’ять вибухів відбулося в селі Хрінівка, по п’ять у селах Клюси та Гута-Студенецька, сім у Берилівці, а також один вибух, ймовірно, від ударного БпЛА літакового типу у селі Гірськ.

Варто зазначити, що 18 травня ці ж громади також стали мішенню для атак російських військ, які використовували керовані авіабомби, БпЛА “Молнія”, FPV-дрони, міномети та скидали вибухові пристрої з безпілотників.