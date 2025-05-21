21 травня, о 4:20 ранку, російські війська здійснили серію з семи авіаударів по Костянтинівці, використовуючи керовані авіаційні бомби. Внаслідок цих атак одна особа отримала поранення, а також були пошкоджені місцева церква та братська могила, що нагадує про героїзм воїнів Другої світової війни. Про це повідомив Сергій Горбунов, начальник міської військової адміністрації, на своїй сторінці у Facebook.

За словами Горбунова, постраждалий звернувся до травмпункту лікарні з тілесними ушкодженнями, отриманими під час обстрілів. Крім того, в місті зафіксовано значні пошкодження: фасади навчальних закладів, багатоповерхових будинків, адміністративних будівель комунальних підприємств, чотирьох гаражів, навчального корпусу, легкового автомобіля, пам’ятної споруди, паркану, газопроводу та електромережі.

Костянтинівська міська військова адміністрація зазначила, що авіаудари завдали серйозної шкоди важливим духовним та історичним пам’яткам – церкві та братській могилі воїнів Другої світової війни.

«Це не просто атака на будівлі – це удар по історичній пам’яті нашого народу, по святинях, які символізують мир і жертви, принесені заради нього. У той час, як увесь цивілізований світ вшановує пам’ять загиблих у Другій світовій війні, російські окупанти, нащадки тих, кого вони самі називають “визволителями”, знищують місця поховань героїв. Це цинізм, який перевершує їхню брехню», – йдеться у повідомленні.

Пошкодження церкви та братської могили в Костянтинівці є яскравим свідченням руйнівних наслідків обстрілів, які завдають не лише фізичної шкоди, а й глибокої рани в історичній пам’яті місцевої громади.