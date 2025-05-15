15 травня російські війська завдали удару по Синельниківщині, внаслідок чого загинула жінка. У результаті атаки постраждали житлові будинки, і наразі триває уточнення наслідків. Про це повідомив Сергій Лисак, голова обласної військової адміністрації.

Протягом цього дня обстріли також торкнулися Нікопольщини, де російська армія використовувала FPV-дрони та артилерійські системи. Ураження були зафіксовані в Нікополі, а також у Покровській та Марганецькій громадах.

Внаслідок обстрілів постраждало промислове підприємство, а два приватні будинки отримали значні пошкодження. На щастя, в цих атаках не було загиблих чи поранених.

Ситуація в регіоні залишається напруженою, і відповідні служби продовжують працювати над оцінкою збитків та наданням допомоги постраждалим.