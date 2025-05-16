16 травня 2025 року Херсон знову став мішенню для російських обстрілів, внаслідок яких постраждали троє соціальних працівників, які працюють в Херсонській міській військовій адміністрації.

Згідно з інформацією, опублікованою в Telegram адміністрацією, працівники займалися завантаженням гуманітарної допомоги, яка була призначена для облаштування укриттів та пунктів незламності для місцевих жителів.

В результаті обстрілу один з водіїв отримав поранення, а службовий автомобіль зазнав значних пошкоджень. У повідомленні підкреслюється, що постраждалого буде доставлено до лікарні, як тільки ситуація на місці дозволить це зробити.

Крім того, обласна прокуратура повідомила, що вранці того ж дня, близько 07:30, російські військові атакували безпілотником одну з вулиць у місті Берислав, що також розташоване на Херсонщині.