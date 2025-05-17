Протягом останніх десяти місяців російські війська не змогли захопити місто Торецьк, розташоване в Донецькій області. За цей період їхні втрати виявилися вражаючими – близько 50 тисяч військовослужбовців загинули або отримали поранення.

17 травня майор Сергій Хомінський, пресофіцер 100 окремої механізованої бригади, повідомив про ситуацію в ефірі. Він зазначив, що російські війська продовжують інтенсивні обстріли, не зупиняючись ні вдень, ні вночі, використовуючи всі доступні види озброєння та здійснюючи штурмові дії.

Хомінський підкреслив, що незважаючи на постійний тиск, російська армія не змогла захопити Торецьк. За його словами, ворог втратив близько 20 тисяч солдатів убитими, а загальні втрати особового складу становлять приблизно 50 тисяч.

Торецьк має стратегічне значення для Росії, оскільки його контроль відкриває шлях до Костянтинівки – одного з чотирьох міст Донбасу, які ще не потрапили під окупацію. Інші три міста – Дружківка, Краматорськ і Слов’янськ.

Майор також зазначив, що від Костянтинівки веде дорога до Дружківки, Краматорська та Слов’янська, що робить контроль над Торецьком критично важливим для подальших наступальних дій російських військ.