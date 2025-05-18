Внаслідок нічного обстрілу російських військ в Обухівському районі Київської області загинула одна жінка, а ще троє осіб, серед яких 4-річна дитина, отримали поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Серед постраждалих – 61-річний чоловік, 59-річна жінка та малюк. Всі вони були терміново госпіталізовані, і наразі їхній стан оцінюється як середньої тяжкості. Лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.

Внаслідок атаки було частково зруйновано приватний будинок, а також пошкоджено вікна в сусідньому багатоповерховому будинку. Цей інцидент викликав значні руйнування в районі.

Крім того, у Фастівському районі сталася пожежа на території комбікормового заводу, яка також була спричинена ворожим обстрілом. Пожежні бригади працюють над ліквідацією вогню.

Наслідки атаки все ще ліквідуються, а місцева влада закликає жителів бути обережними та дотримуватися заходів безпеки у цей складний час.