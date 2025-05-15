Нещодавно в Балтійському морі сталася напружена ситуація, коли російський винищувач порушив повітряний простір Естонії під час спроби затримати нафтовий танкер, що належить до так званого “тіньового флоту” Росії. Офіційний Таллінн охарактеризував цей інцидент як “серйозну ситуацію”, а генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що союзники готові вжити “колективних дій” для забезпечення безпеки країн Балтії.

Згідно з даними естонських Військово-морських сил, танкер “Jaguar”, який не має прапора і був внесений до британських санкційних списків, рухався в міжнародних водах між Естонією та Фінляндією. Коли естонські сили попросили судно змінити курс, танкер відмовився. У цей момент російський винищувач Су-35 увійшов у повітряний простір Естонії, пролетівши поблизу танкера.

Глава естонського Міністерства закордонних справ Маргус Цахкна, коментуючи ситуацію перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО, підкреслив, що Кремль демонструє готовність захищати свої підсанкційні судна. “Цей інцидент свідчить про серйозність намірів Росії,” – зазначив він, вказуючи на те, що винищувач увійшов у повітряний простір НАТО.

Фінляндія також висловила занепокоєння, звинувативши російські кораблі у “нерозважливій” поведінці, тоді як Литва попередила про можливу “серйозну ескалацію” в регіоні. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що союзники продовжать діяти спільно для забезпечення безпеки в Балтійському регіоні, зазначивши, що Естонія та НАТО підтримують тісний контакт щодо цього інциденту.

Варто зазначити, що у грудні 2024 року українська розвідка повідомила про існування “тіньового флоту” Росії, що налічує понад тисячу танкерів, які були створені для обходу нафтових санкцій. У січні 2025 року США запровадили санкції проти понад 30 російських нафтосервісних компаній, включаючи “Газпром Нафта” та “Сургутнафтогаз”, а також проти 184 танкерів, які перевозили російську нафту.

У лютому 2025 року Європейський Союз розширив список підсанкційних суден, довівши їх загальну кількість до 153. А 9 травня 2025 року Велика Британія запровадила санкції проти 101 російського нафтового танкера та дев’яти фізичних і юридичних осіб, причетних до діяльності “тіньового флоту”.