Про це Ростислав Карандєєв написав у Фейсбуці.
«Як можна робити висновки про важливість закладу культури тільки за його назвою? Державне підприємство «Дирекція пересувних циркових колективів України» – не вуличне шапіто, як хтось малює у своїй уяві, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи», – зазначив т.в.о міністра.
За словами Карандєєва, колектив цирку постійно гастролює по всій території України, перебуває у відрядженні 11 місяців на рік, виїжджає на деокуповані території, показує вистави в госпіталях, в укриттях, непристосованих приміщеннях.
Він також наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення встановлений урядом алгоритм бронювання працівників сфери культури та медіа незмінний. Нововведень не було. Як і раніше бронюють працівників театрів, музичних закладів, цирків, без яких робота цих закладів неможлива.
Крім того, Карандєєв додав, що українські ЗМІ є джерелом правдивої інформації і опорою національної безпеки, тому частина працівників цієї сфери теж заброньована.
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