Тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури та інформполітики заявив, що хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа є неповагою до тих, хто чесно та якісно виконує свою роботу.

Про це Ростислав Карандєєв написав у Фейсбуці.

«Як можна робити висновки про важливість закладу культури тільки за його назвою? Державне підприємство «Дирекція пересувних циркових колективів України» – не вуличне шапіто, як хтось малює у своїй уяві, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи», – зазначив т.в.о міністра.

За словами Карандєєва, колектив цирку постійно гастролює по всій території України, перебуває у відрядженні 11 місяців на рік, виїжджає на деокуповані території, показує вистави в госпіталях, в укриттях, непристосованих приміщеннях.

Він також наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення встановлений урядом алгоритм бронювання працівників сфери культури та медіа незмінний. Нововведень не було. Як і раніше бронюють працівників театрів, музичних закладів, цирків, без яких робота цих закладів неможлива.

Крім того, Карандєєв додав, що українські ЗМІ є джерелом правдивої інформації і опорою національної безпеки, тому частина працівників цієї сфери теж заброньована.