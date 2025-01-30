На борту літака, що розбився поблизу Вашингтона, перебували фігуристи, які брали участь у чемпіонаті США, серед яких були також росіяни.

Про це пишуть пропагандистські ресурси ТАСС , “РИА Новости” та Mash .

Американський фігурист Джон Маравілл, який також планував летіти цим рейсом, повідомив, що на борту літака, який впав у США, було щонайменше 14 фігуристів, без урахування тренерів. Маравілла не допустили до польоту через його собаку, який був занадто великим для перевезення.

Асоціація фігурного катання США підтвердила, що на борту літака були кілька фігуристів.

Згідно з інформацією ТАСС, серед пасажирів могли бути тренери російського походження.

Як зазначають “РИА Новости”, на борту цього рейсу перебували чемпіони світу з фігурного катання 1994 року, росіяни Євгенія Шишкова та Вадим Наумов. Також серед пасажирів була бронзова призерка чемпіонату СРСР у парному катанні Інна Волянська.

Згідно з Mash, більшість фігуристів, що могли бути на борту літака, походять з родин російських емігрантів.