Рафаель Гроссі, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), активно працює над організацією наступної ротації персоналу агентства на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), яка наразі перебуває під контролем Росії. Ця ротація затримується через складну безпекову ситуацію в регіоні.

Попередня ротація відбулася під супроводом російських військових через окуповані території України. У пресрелізі МАГАТЕ, опублікованому 15 травня, зазначено, що Гроссі продовжує активні переговори з обома сторонами для забезпечення безпечного проведення ротації експертів.

Запорізька АЕС вже понад тиждень працює, покладаючись лише на одну лінію електропостачання потужністю 750 кВ. Резервна лінія 330 кВ була пошкоджена 7 травня на території, що контролюється Україною, і відновлення неможливе через активні бойові дії в цьому районі.

Протягом останнього тижня міжнародні спостерігачі на ЗАЕС регулярно фіксували звуки військової активності, вибухи та стрілянину. Зокрема, 13 травня команда чула звуки безпілотника, що свідчить про напружену ситуацію в регіоні.

Раніше повідомлялося, що на Запорізькій АЕС не функціонують системи оповіщення, радіаційного контролю та аварійної готовності. Російські війська розмістили на території станції військову техніку та блокують діяльність моніторингової місії МАГАТЕ.

Запорізька АЕС була захоплена російськими військами 4 березня 2022 року під час боїв за Енергодар. Відтоді станція контролюється російською компанією “Росатом”, хоча український персонал продовжує обслуговувати об’єкт під контролем окупантів, які змушують їх приймати російське громадянство та підписувати контракти з “Росатомом”.

У липні 2022 року російські війська розмістили важку військову техніку та вибухівку в машинному залі енергоблока №1, що є порушенням міжнародних норм безпеки атомних станцій.

Місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС 1 вересня 2022 року. До її складу входять експерти з Польщі, Литви, Сербії, Китаю, Франції та інших країн, але без представників Великої Британії, США та Росії. У жовтні 2022 року кількість експертів на станції була подвоєна, і з того часу відбулося вже 15 ротацій.

Через підрив Каховської ГЕС у червні 2023 року Державна інспекція ядерного регулювання України наказала вивести енергоблок №5 Запорізької АЕС у “холодний зупин”, а експлуатація інших блоків також обмежена.

Збитки, завдані Запорізькій АЕС окупантами, оцінюються приблизно в 30 мільярдів гривень, а недоотримана вигода “Енергоатома” перевищує 167 мільярдів гривень.