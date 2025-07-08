Порт Роттердам готується до військових викликів та стратегічних запасів

Про це повідомляє Financial Times.

Нідерландський порт Роттердам, найбільший у Європі, розпочав активну підготовку до можливого військового конфлікту з Росією. Порт резервує місця для суден з військовими вантажами та розробляє альтернативні маршрути для перевезення вантажів у разі загострення ситуації. Цю інформацію оприлюднила Financial Times.

Генеральний директор Управління порту Роттердам, Будевейн Сімонс, зазначив, що порт тісно співпрацює з бельгійським портом Антверпен, особливо у випадках, коли прибувають військові вантажі з Великої Британії, США та Канади.

“Не кожен термінал підходить для обробки військових вантажів. Коли доведеться перевозити великі обсяги військової продукції, ми звертатимемося до Антверпена чи інших портів, щоб вони взяли на себе частину навантаження, і навпаки. Ми все менше розглядаємо один одного як конкурентів.” – Будевейн Сімонс, Financial Times

Сімонс також повідомив, що один або кілька кораблів можуть перебувати біля причалу протягом кількох тижнів, приблизно чотири-п’ять разів на рік, хоча точне місце стоянки може змінюватися. Контейнерний термінал Роттердама є єдиним безпечним місцем для перевантаження боєприпасів з одного судна на інше.

Крім того, у порту планують проводити десантні військові навчання кілька разів на рік.

Директор порту також закликав європейські країни створити стратегічні запаси критично важливих матеріалів, подібно до того, як це було зроблено з нафтою. Європейський Союз зобов’язав своїх членів мати 90-денний запас нафти після нафтової кризи 1973 року, коли арабські країни скоротили видобуток, щоб тиснути на Захід у конфлікті з Ізраїлем.

“Ми повинні зробити те саме з такими речами, як мідь, літій, графіт та низка інших критично важливих сировинних матеріалів. У нас є це в нафті, у нас ще немає цього для газу… Нам слід розглянути ширший спектр стратегічної стійкості, також у фармацевтиці.” – Будевейн Сімонс, Financial Times

Сімонс підкреслив, що райони навколо портів з розвиненими мережами розподілу ідеально підходять для зберігання таких запасів. Частина стратегічних резервів нафти Нідерландів вже розташована в Роттердамі.

Ці підготовчі заходи в порту Роттердам є частиною ширшої хвилі військових приготувань по всій Європі. Європейський Союз розробляє план переозброєння на суму до 800 мільярдів євро, прагнучи підвищити обороноздатність у відповідь на виклики з боку Росії та вимоги США.

Нідерланди разом із союзниками по НАТО зобов’язалися збільшити оборонні витрати до 5% ВВП. У травні Міністерство оборони Нідерландів оголосило, що на прохання НАТО порт Роттердам має надати місце для обробки кількох суден із військовими вантажами.

Порт Роттердам простягається на 42 км уздовж річки Маас і щорічно обробляє близько 436 мільйонів тонн вантажів, приймаючи 28 тисяч морських суден і 91 тисячу річкових суден з Німеччини та внутрішніх районів Європи.